Überfall auf Juweliere - Mitglied der "Pink Panther" vor Kölner Landgericht

Der Angeklagte wird verdächtigt 2015 und 2016 in Köln zwei Juweliere überfallen zu haben. Damals soll der jetzt 34-Jährige in Nippes und auf der Zülpicher Straße an Raubüberfällen beteiligt gewesen sein. Der Staatsanwaltschaft zufolge konnte man die Handschrift der Bande erkennen.

In einem Fall drangen die Täter mit Sturmgewehren in ein Juwelier-Geschäft ein und fesselten den Inhaber mit rosafarbenen Handschellen. Sie sollen dort Goldschmuck im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben. Neben den Taten in Köln soll der Angeklagte auch einen Geldtransporter in Esslingen in Baden-Württemberg überfallen haben. Insgesamt habe der Mann mit Komplizen mehr als 700.000 Euro erbeutet.

Fahndung bei "Aktenzeichen XY" bringt den Durchbruch