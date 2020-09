Schließung von Standorten

Continental will wegen der Absatzkrise und des Strukturwandels in der Autoindustrie noch mehr Standorte schließen als bisher bekannt. In Aachen soll bis Ende 2021 das Reifenwerk dichtgemacht werden, bestätigte das Dax-Unternehmen am Dienstag. Betroffen wären 1.800 Stellen. Endgültig beschlossen sei dies aber noch nicht. Entscheiden werde der Aufsichtsrat.