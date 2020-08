Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Was ist bisher bekannt?

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Mit der Verhaftung im Bergisch Gladbacher Missbrauchsfall beginnen im vergangenen Herbst Ermittlungen, die selbst europaweit ihresgleichen suchen. In Spitzenzeiten bis zu 400 Polizeibeamte machen sich daran, ein gigantisches Netzwerk zu entwirren. Das Täterprofil ist dabei uneinheitlich. Vom Arbeitslosen über Betreuer in der Jugendarbeit bis hin zu Akademikern. Ein Ende der Ermittlungsarbeit ist nicht abzusehen.

Momentan arbeiten immer noch 137 Beamte in der sogenannten Ermittlungsgruppe "Berg". Ende Oktober vergangenen Jahres ahnte wohl niemand, was nach der Verhaftung des 43-Jährigen alles ans Tageslicht kommen würde. Er will im Prozess, der am Montag beginnt, aussagen. Bisher hatte er sich nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.