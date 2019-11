Rund 200 Beamte ermitteln

Der neue Fall von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch in Nordrhein-Westfalen, in dem eine Spur auch nach Hessen führt, war in der vergangenen Woche bekannt geworden. Bislang sind den Ermittlern neun Opfer im Alter zwischen knapp einem Jahr und elf Jahren bekannt. Sechs Männer wurden festgenommen. Die Menge der beschlagnahmten und nun auszuwertenden Daten stieg zufolge unterdessen auf zehn Terabyte. Mittlerweile arbeiten 200 Ermittler an dem Fall.

Video starten, abbrechen mit Escape Kindesmissbrauch in Bergisch-Gladbach zieht weitere Kreise. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 13.11.2019. WDR. Von Jochen Hilgers.

Stand: 08.11.2019, 11:52