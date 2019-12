Ein Mannsoll am frühen Sonntagmorgen (15.12.2019) ein neunjähriges Mädchen in Schwalmtal bei Viersen am Niederrhein sexuell missbraucht haben. Der Mann wurde am Vormittag gefasst und vorläufig festgenommen.

Das neunjährige Mädchen habe mit drei anderen Kindern die Nacht im Wohnwagen vor dem Haus der Eltern von einem der Kinder verbracht, teilte die Polizei mit. Die Eltern hatten vorher ihr Einverständnis gegeben.

Kinder fliehen ins Haus

Gegen drei Uhr soll der Mann in den unverschlossenen Wohnwagen eingedrungen sein. Die Kinder seien dann ins Haus geflohen, so die Polizei. Der Vater habe den Verdächtigen noch flüchten sehen.

Vater erkannte den Verdächtigen

Eine Fahndung sei zunächst ergebnislos verlaufen, am Vormittag habe der Vater den Verdächtigen schließlich in der Nähe des Tatorts wiedererkannt und sei dem Mann gefolgt. Der 21jährige wurde anschließend gefasst und vorläufig festgenommen.

Weitere Einzelheiten wollte die Polizei wegen laufender Ermittungen nicht bekannt geben.

Stand: 15.12.2019, 18:05