Missbrauchstäter aus Wermelskirchen: Hohe Schmerzensgeldforderungen

Kinder als " beatmetes Sexspielzeug " benutzt

Zusätzlich präsentierte die Sachverständige in dem Verfahren, die den Angeklagten über viele Stunden befragt hat, ihr Gutachten. Mit 14 Jahren habe er für sich einen Windelfetisch entdeckt, hatte der Angeklagte zu Protokoll gegeben. Deshalb habe er sich später Kinder im Kleinkindalter für seine Betreuungen gesucht. Er habe die Kinder entmenschlicht. Sie waren für ihn " Luxus-Sextoys ", " belebte, beatmete Sexspielzeuge ".

Ein solches Gutachten ist in Missbrauchsverfahren auch sehr wichtig für die Bewertung, ob der Angeklagte in Sicherungsverwahrung kommt oder nicht. Entscheidend dafür ist die Frage, ob der Angeklagte ein " Hangtäter " ist - ob er also Taten dieser Art immer wieder begehen würde. In diesem Fall konnte die Gutachterin dazu keine eindeutige Antwort geben. Das müsse das Gericht entscheiden.