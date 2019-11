Die SPD im nordrhein-westfälischen Landtag will von Innenminister Reul mehr über die Ermittlungen in den Fällen von sexuellem Missbrauch wissen, die in Bergisch Gladbach ihren Anfang nahmen. Dazu findet am Mittwochnachmittag (13.11.2019) eine Fragestunde im Landtag statt.

SPD hat viele Fragen an Innenminister Reul

Die SPD interessiert dabei vor allem der Fall eines Verdächtigen aus Wesel. Gegen den Mann war schon im Juni ermittelt worden. Er stand im Verdacht wegen sexuellen Missbrauchs. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft Kleve erst im Oktober Untersuchungshaft angeordnet.

Weshalb es zu dieser zeitlichen Differenz gekommen ist, möchte auch der SPD-Innenexperte Sven Wolf wissen. "Was ist zwischen Juni und Oktober passiert" , so Wolf, und " hat der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt weitere Taten begangen?"

Welche Rolle hatte der Sonderermittler?

Die Staatsanwaltschaft Kleve begründet die späte Untersuchungshaft damit, dass es zunächst keine Hinweise auf schweren Missbrauch oder die Verbreitung von kinderpornografischem Material gegeben habe.

Ebenfalls soll heute geklärt werden, inwieweit der Sonderermittler, den Innenminister Reul nach den Missbrauchsfällen in Lügde in seinem Ministerium installiert hatte, über die Fälle in Bergisch Gladbach informiert gewesen war.