Das Opfer ist heute eine junge Frau. Ronja (Name durch Redaktion geändert) wächst in Sachsen-Anhalt auf. Ihre Eltern trennen sich früh, sie bleibt bei der Mutter. Doch in der Pubertät nehmen die Streitereien zu, so dass sie sich 2010 entscheidet bei einer Internetbekanntschaft ihrer Mutter in Sankt Augustin zu bleiben, dem 65-jährigen Wilfried B. All das passiert kurz vor ihrem 13. Geburtstag.

Pflegevater gewinnt Vertrauen

Die erste Zeit sei super gewesen, sagt Ronja. Sie hätte viele Freiheiten gehabt und ihr neuer Pflegevater habe viel mit ihr unternommen. Doch er sei dann immer intimer geworden, erinnert sie sich: „Er hat gemerkt, dass ich mich einsam gefühlt habe und hat dann gesagt, in dem Raum, wo ich schlaf, da ist eh Schimmel. Ich soll in seinem Bett schlafen. Ich wollte das nicht, aber er war so bestimmend und ich war 12 und dann eines Nachts fing’s dann an, dass er mich angefasst hat. Ich war starr und hab gezittert und geweint.“ Neun Jahre wird der mutmaßliche Missbrauch andauern.

Hätte das verhindert werden können? Das Jugendamt Sankt Augustin ist früh involviert, muss prüfen, ob die Pflegeperson geeignet ist. Bei dieser Prüfung fällt schnell auf: es gab zuvor ein Verfahren gegen Wilfried B. wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Erst ein Jahr zuvor, 2009, ist es eingestellt worden, aus Mangel an Beweisen.

Trotz Warnungen fällt Missbrauch nicht auf

Die Stadt Sankt Augustin erklärt auf WDR -Anfrage, sie habe den Hinweis nach den damals üblichen Standards abgeklärt. „Es gilt in Deutschland, und das ist auch grundsätzlich gut so, die Unschuldsvermutung und wenn ein Verfahren nach der eingehenden Prüfung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist, gab es für uns nicht (...) ausreichend Grundlage, dieses zu hinterfragen“ , erklärt der erste Beigeordnete Ali Dogan. Auf dieser Grundlage hätte man die Erlaubnis nicht verweigern können, sagt er. In Zukunft wolle man in so einem Fall aber die gesamte Akte bei der Staatsanwaltschaft anfordern.

Doch es gab weitere Warnungen, sogar von einer anderen Behörde. Ronjas Mutter war inzwischen nach Emden in Niedersachsen gezogen. Deshalb ist das dortige Jugendamt auch in den Fall mit einbezogen. Als sie den Pflegevater im April 2012 kennenlernen, machen sie merkwürdige Beobachtungen, die sie dem Jugendamt Sankt Augustin melden.

In dem Schreiben heißt es: „[ Ronja ] wirkte im Gespräch Herrn B (…) gegenüber distanzlos in dem sie sich ihm körperlich stark näherte. Aufgabe einer Pflegeperson wäre es, hier die Verantwortung zu übernehmen, und dieses Verhalten als unangemessen klar und deutlich zu unterbinden (...)Das Jugendamt Emden hat daher starke Bedenken, dass das Kindeswohl von [ Ronja ] durch den Aufenthalt im Haushalt von Herrn B (…) gewährleistet ist.“

Sankt Augustin fordert schärfere Regeln vom Land

Die Stadt Sankt Augustin erklärt, sie habe den Hinweis damals abgeklärt. Das Problem habe in der Form der Betreuung bestanden. Dabei müsse grundsätzlich zwischen einer einfachen Pflegeerlaubnis, der Vollzeitpflege und dem Sorgerecht entschieden werden. Im Fall von Ronja habe „nur“ eine einfache Pflegeerlaubnis bestanden. Diese sei sehr schwer zu untersagen.

Der erste Beigeordnete Ali Dogan sagt aber, dass das Jugendamt jetzt alle Fälle überprüfen wolle und auch beim Land NRW anregen wolle, die Prüfung zur Voraussetzung dieser Pflegeerlaubnis zu verschärfen. Nach den damals gültigen Regeln hätten sie nicht schärfer prüfen können, erklärt Dogan.

Tod des Peinigers war ein Schock

Erst im vergangenen Sommer vertraut sich Ronja einem Freund an und erstattet Anzeige bei der Polizei. Wilfried B. wird festgenommen, kommt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bonn erhebt Anklage. Das Gericht lässt sie zu, doch kurz vor Prozessbeginn stirbt Wilfried B. im Alter von 74 Jahren.

Für Ronja ein Schock: „Als ich die Nachricht bekommen hab, dass er gestorben ist, ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Ich war nur am weinen, es tat mir weh. Ich war traurig und bin auch heute noch traurig, wenn ich drüber nachdenke. Er war die einzige Person, die ich in der Zeit hatte. Er war 10 Jahre lang meine Bezugsperson. Er war meine Mutter, mein Vater, alles in einem. Ich hatte niemand anderen.“

Ronja war bereits für mehrere Wochen in einer Klinik, um das Trauma zu verarbeiten. Bald will sie eine weitere Therapie beginnen.

Stand: 06.01.2021, 19:08