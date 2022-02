Kirche und sexueller Missbrauch: Das Leiden der Betroffenen

Die Frau im beigen Mantel mit der weißen Mütze zittert wie Espenlaub. Und das liegt nicht nur daran, dass ein eisiger Wind durch den kleinen Ort Kerpen-Türnich weht. Als Beate Ley (Name geändert) aus dem Auto steigt, steht sie zum ersten Mal wieder vor dem Haus, in dem sie als Mädchen fünf Jahre lang ein Martyrium erlitt.

Vom Pflegevater missbraucht

Neben ihr steht ihr Pflegebruder Peter Grunt (Name geändert). Freundlicher, offener Blick, dunkle Jacke. Die beiden sind zwar keine leiblichen Geschwister, aber man merkt in den kommenden Stunden immer wieder, dass er, der Ältere, sie beschützen will. Dabei ist es seine Welt, die erst vor wenigen Wochen aus den Angeln gehoben wurde. Im November 2021, als seine Schwester ihn besuchte, um sich " zu outen ", wie sie selbst es nennt. Um ihm zu sagen, dass ihr gemeinsamer Pflegevater, der Priester Hans Bernd U. sie jahrelang missbraucht habe. Rechtlich ist das verjährt, doch die Erinnerung vergeht nicht.

"Ich war immer eifersüchtig "

Was Peter Grunt vor allem beschäftigt: "Ich war damals immer eifersüchtig auf Beate. Sie durfte beim Bernd im Zimmer schlafen. Sie wurde stundenlang gebadet. Ich war immer allein." Er müsse sich erstmal neu sortieren, das sagt er nicht nur einmal an diesem Tag. Seine Schwester schaut zu den Fenstern in dem roten Backsteinhaus an der Türnicher Kirche und sagt: "Da war das Bad. Daran will ich mich am liebsten gar nicht erinnern."

Mit Wetten gefügig gemacht

Aus Scham jahrzehntelang geschwiegen

Später, in einem warmen Café in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs, findet sie die Kraft zu erzählen, was genau sie als Kind erlebt hat und wie der Pflegevater sie dazu brachte, Dinge zu tun, die sich unangenehm anfühlten, die sie aber nicht so recht einordnen konnte: "Ich war immer ehrgeizig. Ich wollte nicht, dass jemand sagt: Das hast Du ja nicht geschafft." Und so, sagt die heute 55-Jährige, habe der Pflegevater mit ihr gewettet, dass sie es nicht schaffen würde, eine Flasche Cointreau zu leeren. Mit 12 oder 13. War sei einmal betrunken, habe er gewettet, dass sie es nicht schaffe, sich eine Banane einzuführen. Oder den Hals einer Petroleumlampe. " Das weiß ich noch genau, da hatte ich Angst, dass die kaputtgeht."

Vor Gericht