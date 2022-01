Polizei entdeckt gefälschte 2G-Bändchen in Bonn

Nur einmal Impfnachweis und Personalausweis vorlegen und danach auch an den nächsten Tagen ohne weitere Kontrollen in jedes Geschäft gehen: Das machen die 2G-Bändchen des Einzelhandelsverbands Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen möglich.

Unterschied ist erst auf zweiten Blick zu erkennen

Bei den Kontrollen dürfte im Geschäft jetzt allerdings genauer hingeschaut werden. Denn die Polizei hat im Bonner Stadtteil Beuel an verschiedenen Stellen rund 60 gefälschte Bändchen gefunden. „Auf den ersten Blick sehen sie täuschend echt aus“ , bestätigt der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer.

Auf den Original-Bändern ist allerdings der Einzelhandelsverband als Herausgeber gedruckt. Bei den Plagiaten findet sich an der entsprechenden Stelle der „Heinzelmännchenverband Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen“. Sollte bei einer Kontrolle im Geschäft nur ein kurzer Blick auf das Bändchen geworfen werden, dürfte der Unterschied trotzdem wohl kaum auffallen.

„Kein Protest, sondern kriminell“

Beim Einzelhandelsverband ist man sauer. „Das ist kein Scherz oder politischer Protest, sondern ein krimineller Angriff auf die Gesundheit anderer“ , ärgert sich der Verbandsvorsitzende Jannis Vassilliou. Denn mit den gefälschten Armbändern hätten auch ungeimpfte und möglicherweise infizierte Menschen in die Geschäfte gehen und somit andere Menschen gefährden können.

Jeder Mensch betrete die Geschäfte, für die 2G gilt, derzeit im Glauben, dass alle anderen dort geimpft oder genesen sind, ergänzt Vassilliou: „Wer diese Bänder in Umlauf gebracht hat, nimmt billigend in Kauf, dass Menschen krank werden können oder sogar sterben.“ Deshalb hofft er auf eine strafrechtliche Verfolgung.

Fall für Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft

Derzeit liegt der Fall noch bei der Polizei, die ihn bald an die Staatsanwaltschaft übergeben will. Dort soll geprüft werden, ob eine Straftat wie zum Beispiel Urkundenfälschung vorliegt. Die Bänder, die unter anderem an Bäumen und Laternen befestigt waren, sind allerdings durch den Hinweis auf die „Heinzelmännchen“ nicht originalgetreu.

In jedem Fall aber werde das nicht einfach als Scherz abgehakt, heißt es von der Polizei. Die will in den kommenden Tagen besonders aufmerksam auf mögliche weitere Bändchen achten. Im Rahmen der Gefahrenabwehr werde man die dann ebenfalls sicherstellen. Denn niemand solle mit den gefälschten Bändchen einer 2G-Kontrolle entgehen können.

Nur noch neue Bändchen gültig

Als Reaktion auf die Plagiate hat der Einzelhandelsverband kurzfristig neue Bändchen herstellen lassen. Die alten gelten nicht mehr. Außerdem arbeite man daran, die Sicherheit noch weiter zu verbessern. In den vergangenen zwei Monaten hat der Verband in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis nach eigenen Angaben rund 250.000 Bändchen verteilt.