Polizei findet 1,5 Millionen Euro bei Grenzkontrolle

Was für ein Fund, den die Bundespolizei auf der A52 gemacht hat: 1,5 Millionen Euro, versteckt in einer Reserveradmulde eines Autos. Der 33-jährige Fahrer aus Frankfurt war – wie am Montag (15.01.2018) bekannt wurde – am Donnerstag (11.01.2018) aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Die Beamten hielten ihn an der Anschlussstelle Niederkrüchten-Elmpt (Kreis Viersen) an und überprüften den Mann und den Pkw . Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zahlreiche Geldbündel in einem als Geschenk getarnten Paket im Kofferraum.

Auf die Herkunft der 100€-, 200€- und 500€-Scheine angesprochen gab der Mann an, dass das Geld aus einem Goldverkauf in Roermond stamme. Da er die Herkunft des Geldes nicht nachweisen konnte, hat das Zollfahndungsamt in Essen die Ermittlungen aufgenommen. Nach seiner Vernehmung durfte der Mann noch am Abend weiterfahren.

Stand: 15.01.2018, 16:11