Nicht nur Technik - sondern auch Verteidigung

Dieses Verlagern der Punkte üben die Soldatinnen und Soldaten bei der Übung "Gelber Merkur". " Diese Übung machen wir schon seit mehr als 10 Jahren ", erklärt Brigardegeneral Jörg Rüter, der die Übung leitet. Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine habe sich der Fokus aber verändert. Neben der reinen Bereitstellung der IT-Services steht jetzt auch der Schutz der eigenen Kräfte im Mittelpunkt.

"Das heißt, wir müssen bereit sein, einen Marsch zu machen, wenn ein Aufbauplatz gewechselt werden muss. Und dieser Marsch erfolgt unter eigener Sicherung. Und wir müssen auch in der Lage sein, reagieren zu können, wie etwa auf einen Drohnenangriff."

Die Fahrzeuge verlegen das Material teilweise mehrere hundert Kilometer weit.

Bis Ende Mai bauen die Soldaten deshalb immer wieder ihren Service Delivery Point ab, transportieren ihn an einen anderen Platz, und bauen ihn dort wieder auf. Ab- und Aufbau dauern im besten Fall jeweils keine 90 Minuten.

600 Soldatinnen und Soldaten in sechs Bundesländern

Insgesamt sind neun Service Delivery Points an der Übung beteiligt: "Es ist die größte Übung für die IT- Kräfte", so Brigardegeneral Rüter: "Ich habe 600 Soldatinnen und Soldaten hier auf der Übung. Wir üben in sechs Bundesländern."

In NRW sind die Soldaten unter anderem in der Eifel unterwegs. Zu einem Service Delivery Point gehören rund ein Dutzende Fahrzeuge, von kleineren Geländewagen bis zu großen LKW , mit denen die Soldaten auch in der Nähe von Dörfern präsent sein können: "Ich bin mir sehr sicher, so kenne ich das von den Übungen, die ich selber erlebt habe, dass wir sicherlich mit Interesse aufgenommen werden. Und damit am Ende auch der Kontakt der Bundeswehr mit der Bevölkerung intensiviert wird."

