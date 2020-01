Milchproduktion in NRW auf Rekordhoch

Noch nie ist in NRW so viel Kuhmilch produziert worden: Mehr als 2,7 Millionen Tonnen wurden von NRW -Landwirten 2019 an Molkereien ausgeliefert. Das ist eine erste Schätzung der Landwirte, wie die Landesvereinigung der Milchwirtschaft am Mittwoch (08.01.2020) in Krefeld mitteilte.

Das wäre ein Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. NRW würde mit der Milchproduktion außerdem entgegen dem Bundestrend stehen: Für Deutschland wird insgesamt mit einem Minus von 0,1 Prozent gerechnet.