Greenpeace-Studie findet erneut Mikroplastik im Rhein

Schon vor einem Jahr im Herbst 2020 hatte Greenpeace den Rhein zwischen Duisburg und Koblenz in einer umfangreichen Studie untersucht. Die stichprobenartigen Untersuchungen in diesem Jahr haben jetzt wieder gezeigt: Der Rhein ist immer noch mit Mikroplastik verschmutzt.

Kontinuierliche Verschmutzung

Die sieben Proben wurden im August dieses Jahres auf einem kürzeren Flussabschnitt zwischen Bonn und Düsseldorf entnommen. Das Ergebnis: Pro Kubikmeter Rheinwasser sind im Durchschnitt 0,63 fabrikneue Mikroplastikpartikel entdeckt worden. Im Vorjahr waren es zwischen Duisburg und Koblenz durchschnittlich 0,88 winzige Plastikpartikel pro Kubikmeter Wasser.

Direkt vergleichen lassen sich die beiden Werte allerdings nicht. Die Untersuchungen im Vorjahr waren sehr viel umfangreicher - mit mehr Messstationen, mehr entnommenen Proben und einem längeren Testzeitraum. Eines mache die neue stichprobenartige Untersuchung laut Greenpeace aber dennoch deutlich: "Der Rhein wird kontinuierlich mit Mikroplastik verschmutzt" .

Dormagen ist Hotspot

Eine Erkenntnis bleibt außerdem: Auffällig hoch ist laut Studie in beiden Jahren die Konzentration von Mikroplastik rund um den Chempark Dormagen. An den zwei Messstellen in Dormagen wurde eine Konzentration von 0,57 und 1,12 Partikel pro Kubikmeter Wasser nachgewiesen. Bei der Langzeitmessung im Vorjahr waren es sogar zwischen 0,79–3,3 MP/m3.

Das Gelände des Chemparks in Dormagen

Die erhöhte Menge an Plastikpartikeln könnte von "industriellen Prozessen, Kläranlagen oder Verwehungen vom Ufer stammen" , erklärt Daniela Herrmann, Umweltwissenschaftlerin von Greenpeace.

An den zwei verschiedenen Messstellen in Köln lag die Mikroplastik-Konzentration bei den aktuellen Messungen bei 0,5 MP/m3 und 0,6 MP/m3. An der Messstelle in Bonn konnten 0,66 Plastikpartikel pro Kubikmeter Rheinwasser festgestellt werden. In Düsseldorf waren es 0,75 Partikel pro Kubikmeter.