Taxifahrer in Köln und in Teilen von Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Konkurrenz. Der US -Dienstleister Uber startet ab Donnerstag (11.04.2019) in Köln und bietet Fahrten in weiteren Städten im Rheinland an. Über die weltweite App des Unternehmens können jetzt Fahrten gebucht werden. Das gilt laut Unternehmen, das seine Pläne vorstellte, auch für die Städte Kerpen, Erftstadt, Troisdorf, Bonn, Bergisch Gladbach und Leverkusen.

Taxifahrer befürchten höhere Preise

Viele Taxifahrer sehen Uber kritisch. Die Fahrten werden bei der Buchung zum Festpreis angeboten und sind oft deutlich günstiger als Fahrten mit dem Taxi.

Uber bietet seinen Dienst in Deutschland schon in vier Städten an. In Nordrhein-Westfalen sind die Uber-Mietwagen bereits in Düsseldorf unterwegs. Da arbeitet das Unternehmen auch mit Taxiunternehmen zusammen.