Mieten steigen im Rheinland deutlich

"Es trifft vor allem die sozial schwachen. Ganz einfach ausgedrückt kann sich eine alleinerziehende Mutter bald keine neue Wohnung mehr in Leverkusen leisten, auch wenn die alte Wohnung zu klein ist und Schimmel an den Wänden hat" , sagt Manuela Küpper vom Leverkusener Mieterverein. Auch hier sind die Mieten im vergangenen Jahr gestiegen. Laut einer Studie des Portals Immowelt von acht Euro auf 8,60 €.

Rheinland ist ein teures Pflaster

Wem die Mieten in Köln zu hoch sind, kann nur bedingt in preiswertere Gegenden ausweichen. Im Norden verlangen Vermieter in Düsseldorf nahezu identische Preise. Wen es in den Süden zieht, der trifft in Bonn ebenfalls auf hohe Mieten. Was bleibt sind eben Städte wie Leverkusen und Bergisch-Gladbach. Und der schwache Trost, dass die Kölner Mieten noch weit entfernt vom Spitzenreiter München mit 18 Euro pro Quadratmeter sind. Dass die Situation sich bald auf dem Mietmarkt entspannt, ist unwahrscheinlich. Manuela Küpper hofft auf den Mai. Dann stehen in NRW die Landtagswahlen an und sie glaubt, dass das Thema preiswerter Wohnraum im Wahlkampf eine große Rolle spielen wird.

Köln hat die Entwicklung verpennt