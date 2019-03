"On the Wall": Bonner Bundeskunsthalle zeigt Michael Jackson

Kunst rund um den Michael Jackson -Kult

Ganz überwiegend jedoch zeigt "On the Wall" Gemälde, Videos und Objekte, die dem King of Pop huldigen. Da dreht sich in einer Vitrine sein Diner Jacket – die schwarze Lederjacke samt Teelöffeln seines Designers Michael Lee Bush. Oder es hängen große Warhols an der Wand – samt Foto, das den Künstler stolz mit dem Sänger zeigt.

Ein Schwerpunkt ist Jacksons Wirkung auf Afrika und auf schwarze Künstler in den USA . Da entstand sogar ein naiv wirkender Wandteppich mit "Thriller"-Motiv. Es gibt aber auch überdimensionierte Skulpturen, die nur noch grotesk wirken, etwa von Paul McCarthy.

Insgesamt 134 Kunstwerke laden in der Bonner Bundeskunsthalle zur Auseinandersetzung ein - bis zum 14. Juli. Mal vor schwarzen, mal vor glitzernd-schillernden Wänden – ganz so, wie sich das 2009 gestorbene Kunst- und Medienphänomen Michael Jackson gern darstellte.