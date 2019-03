Trotz der aktuellen Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs gegen Michael Jackson will die Bonner Bundeskunsthalle die geplante Ausstellung über den King of Pop weder verändern noch absagen. Die Kuratoren der Ausstellung finden, dass die Vorwürfe keine Auswirkungen auf auf ihr Konzept haben.

Missbrauchsopfer berichten in US-Doku

Offengelegt wurden die neuen Vorwürfe in einer Dokumentation des amerikanischen Fernsehsenders HBO. Zwei Männer hatten dort berichtet, in ihrer Kindheit von Jackson missbraucht worden zu sein. Anders als die Bundeskunsthalle hatte ein kanadischer Radiosender direkt reagiert und Jacksons Musik vom Sender genommen.

Biografie kein Ausstellungsthema

" Unsere Kunstausstellung soll sich aber gerade nicht mit Jacksons Biografie beschäftigen, sondern sie soll abbilden, wie Künstler aus aller Welt auf die Person Michael Jackson reagieren ", erklärte Ausstellungsleiterin Angelica Francke. Die Künstler stellen Jackson ganz unterschiedlich dar: In bunt und schwarzweiß, naturalistisch und als Engel, alleine und in Begleitung des Außerirdischen E.T. Die ausgestellten Werke stammen von über vierzig Künstlern – unter anderem von Andy Warhol, Jeff Koons und Paul McCarthy. Genauso verschieden wie die Künstler sind auch die Kunstformen: Die Bundeskunsthalle zeigt Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Fotos und Videos.

Mitte des vergangenen Jahres wurde die Wanderausstellung in London eröffnet. Als Anspielung auf Jacksons Album "Off the Wall" heißt sie "On the Wall" – auf Deutsch: "An der Wand". Ab dem 22. März ist die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen.