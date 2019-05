Unbekannte Tierquäler haben am vergangenen Wochenende auf einer Weide in Velbert einen Jungbullen grausam verstümmelt. Das Tier war am Samstagmittag (11.05.2019) tot gefunden worden - qualvoll an seinen Verletzungen verendet. Die Polizei, die inzwischen die Ermittlungen gegen unbekannte Tierquäler aufgenommen hat, spricht von einer "besonders abscheulichen Tat".