Ratingen: Autofahrer bekommt 1.200 Euro Strafe für Mittelfinger

Laut Polizei war der Fahrer am 28. Januar geblitzt worden. Er war auf der Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Ratingen unterwegs. Dabei fuhr er mit etwa 60 Stundenkilometern in die Radarfalle. Erlaubt wären an dieser Stelle 50 Stundenkilometer gewesen – der Mann war also etwa zehn Stundenkilometer zu schnell.

Mittelfinger direkt in Kamera gehalten

Der Tempoverstoß führte aber nicht zu der hohen Geldstrafe – sondern der Mittelfinger, den der Mann " zielgerichtet in die Kamera hielt ", wie die Mettmanner Polizei mitteilte.

Es folgte ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht in Ratingen - und schließlich die Verurteilung zu einer Strafe von 1.200 Euro.

Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten

Mit der Veröffentlichung des Falls will die Polizei darauf aufmerksam machen, dass einige Menschen ihr immer wieder respektlos gegenübertreten.