Etwa 20.000 Läufer wollen am Sonntag (28.04.2019) in Düsseldorf beim Marathon an den Start gehen. "Der Marathon ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der Sportstadt Düsseldorf", sagt Martin Ammermann von der Stadttochter D.LIVE. Denn bei diesem Event stünde die ganze Stadt still.

Erwartet werden etwa 400.000 Zuschauer, die die Läufer motivieren. Zusätzlich spielen an 20 verschiedenen Standorten ca. 40 Bands entlang der gesamten Marathonstrecke. Damit der Marathon reibungslos abläuft, gibt es insgesamt 1.500 freiwillige Helfer.

Kids Cup und Staffellauf

Neben der Halbmarathon-Strecke (Start: 8:15 Uhr) und der Marathon-Strecke (Start: 9:30 Uhr) wird es auch einen Kids Cup geben. Die jünsten Läufer können entweder auf einer zwei oder drei Kilometer langen Strecke antreten und starten um 8:30 Uhr bzw. 8:45 Uhr.

Auch die Firmenstaffel wird es in diesem Jahr wieder geben. Sie ist in zwei Blöcke eingeteilt ist. Der erste Block startet um 10:15 Uhr, der zweite um 10:45 Uhr.

Sperrungen in der Innenstadt

Die Marathon-Strecke läuft quer durch die Innenstadt

Im Stadtgebiet sind ab dem frühen Morgen diverse Straßen, Brücken und Tunnel gesperrt. In der gesamten Innenstadt ist deswegen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Durchgangsverkehr sollte die Stadt weiträumig umfahren, rät die Verwaltung.