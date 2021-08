18-Jähriger in Köln erstochen: Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Der 16-Jährige stehe unter Verdacht, den 18-Jährigen durch einen Messerstich in den Oberkörper tödlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gemeinsam mit. Der junge Mann war in der Nacht zum Samstag bei einer Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt auf der Zülpicher Straße lebensgefährlich verletzt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Motiv unklar

Neben dem 16-Jährigen hatte die Polizei zunächst vier weitere Männer vorläufig festgenommen. Derzeit ermittelt die Polizei noch, ob die anderen vier an der Tat beteiligt waren und was das Motiv gewesen sein könnte. Die Männer seien mittlerweile aus dem Gewahrsam entlassen worden, so die Polizei. Der 16 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

Stand: 01.08.2021, 15:19