Was tun gegen Messerattacken: Kommt ein Waffenverbot?

Nachts an den Wochenenden verwandele sich die Düsseldorfer Feiermeile in einen Tatort. Das sagt die 63-jährige Düsseldorferin Maria Beck, Sprecherin einer Bürgerinitiave für mehr Lebenskultur in der Altstadt. Messerstechereien kämen häufig vor. "Jugendliche tragen ihre Messer unverhohlen gut sichtbar an ihren Gürteln."

Am vergangenen Samstag war ein Jugendlicher aus dem Ruhrgebiet in der Altstadt niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach der zweiten Gewalttat binnen weniger Tage fordern Beck und andere Düsseldorfer ein Waffenverbot in der Düsseldorfer Altstadt.