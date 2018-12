Schwerverletzte nach Messerstecherei am Aachener Bushof

In der Nähe des Aachener Bushofs war es am Samstagabend (01.12.2018) zunächst zu einem heftigen Streit und anschließend zu einer Schlägerei gekommen. Dabei griff ein Mann zwei weitere mit einem Messer an, so die Polizei Aachen.

Spielothek wurde durchsucht

Ein 21-jähriger Mann erlitt eine Stichverletzung am Hals, ein 18-Jähriger eine Stichverletzung am Oberschenkel. Beide kamen ins Krankenhaus und mussten operiert werden.

Bis auf die Opfer flüchteten die sechs bis acht Tatbeteiligten in verschiedene Richtungen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, sicherte Spuren und durchsuchte eine nahgelegende Spielothek. Auch die Videoaufnahmen am Bushof wurden ausgewertet und ergaben Hinweise auf die beteiligten Personen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.