Messerstecher attackiert in Stolberg Autofahrer

Die Tat ereignet sich gegen 0 Uhr 40 am Sonntagmorgen am Bastinsweiher in Stolberg. Der unbekannte mutmaßliche Täter konnte flüchten. Der schwerverletzte Autofahrer musste in einem Krankenhaus operiert werden, sagt ein Sprecher der Aachener Polizei. Es besteht aber keine Lebensgefahr.

Zeugen haben die Messerattacke beobachtet. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Sie ermittelt in alle Richtungen und fahndet nach dem Unbekannten. Medienberichten zu Folge soll der Angreifer "Allah Akbar" gerufen haben, dies bestätigte die Aachener Polizei dem WDR auf Anfrage am Sonntagnachmittag nicht.

SEK Einsatz in der Aachener Innenstadt

Auch ein Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos am Samstagnachmittag in der Aachener am Adalbertsteinweg stehe, so ein Sprecher der Aachener Polizei, bisher in keinem Zusammenhang mit der Tat in Stolberg. Anlass dieses Einsatzes war eine Freiheitsberaubung. Die Beamten konnten die Frau befreien. Sie nahmen mehrere Personen fest. Die Polizei ermittelt.

Stand: 13.09.2020, 15:54