Nach der tödlichen Messerattacke auf ein 15-Jähriges Mädchen, ist der Verdächtige am Dienstag (12.06.2018) wieder freigelassen worden. Laut Polizei hat sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet. Der 25-Jährige war bei einer Kontrolle geflüchtet, hatte sich später aber gestellt. Die Polizei geht davon aus, dass er aus anderen Gründen geflohen war - der aus der Türkei stammende Mann ist nach Auskunft der Behörden polizeilich bekannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mordkommission ermittelt

Die Polizei ermittelt jetzt weiter im Umfeld der Toten. Die Tat hatte sich am Montag zur Mittagszeit in einer Parkanlage in der Viersener Innenstadt ereignet. Zeugen hatten die Schwerverletzte entdeckt und die Polizei informiert. Die 15-Jährige starb wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Polizei suchte mit Hubschraubern

Die Polizei hatte den ganzen Tag mit einem Großaufgebot an Beamten und einem Hubschrauber nach dem Täter gefahndet. Die Beschreibung des möglichen Täters von Montag (11.06.2018) hat die Polizei jetzt zurückgenommen. Diese hatte sich auf den Mann bezogen, der mit der Tat dann doch nichts zu tun hatte.