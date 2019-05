Zahlreiche Fahrgäste wurden Zeuge der Tat

Der Gesuchte hatte am Donnerstagvormittag (30.05.2019) einen 19-Jährigen an einer U-Bahnhaltestelle im Hauptbahnhof schwer verletzt. Zahlreiche Fahrgäste, die auf dem Bahnsteig warteten, wurden Zeuge der Tat. Die Männer seien in Streit geraten, so die Polizei. Plötzlich habe der Unbekannte ein Messer gezogen und zugestochen.

Der Schwerverletzte kam in eine Klinik – Lebensgefahr bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Mittlerweile gibt es auch Hinweise zu einem Motiv: Nach WDR-Informationen soll es bei dem Streit zwischen den beiden Männern um Drogen gegangen sein.

Messer werden immer häufiger eingesetzt

Unterdessen bestätigt der aktuelle Fall einen Trend, den die Bonner Polizei seit mehreren Monaten registriert: Insbesondere bei Straßenkriminalität – also Körperverletzungsdelikte, Raub oder Drogenkriminalität – kommt es immer häufiger zu Messerattacken. Tatverdächtige haben laut Polizei nicht nur immer häufiger ein Messer dabei, sie setzen es auch ein.