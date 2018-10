Im Zug nach Düsseldorf hat ein 31-Jähriger am Samstagabend (20.10.2018) auf einen 19 Jahre alten Mitreisenden eingestochen - offenbar weil er und seine Freunde zu laut feierten.

Der Regionalexpress war auf dem Weg von Mönchengladbach zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Vom Lärm einer Reisegruppe fühlten sich laut Polizei offenbar der 31-Jährige und sein 64-Jähriger Vater gestört. Bei der Bitte um Ruhe sei es schnell zur Eskalation gekommen.

Stiche in Kopf und Hals

Als die Gruppe am Düsseldorfer Hauptbahnhof gegen 20.30 Uhr aussteigen wollte, sei es zu weiteren Beleidigungen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 64-Jährige habe einen 19-Jährigen aus der Gruppe daraufhin an die Wand gedrückt, während sein Sohn ein Messer aus der Tasche zog. Damit habe er mehrfach auf den jungen Mann eingestochen und ihn dabei an Kopf, Hals, Schulter und Arm getroffen.

Viele Zeugen im Zug

Der Angriff habe sich vor vielen Zeugen abgespielt. Als die Polizei eintraf, waren rund 30 Mitreisende vor Ort. Der Vater des Angreifers habe laut Polizei noch versucht, die Tatwaffe auf der Zugtoilette zu verstecken. Beide - Vater und Sohn - konnten von der Polizei festgenommen werden. Einige Bahngleise waren am Abend gesperrt.