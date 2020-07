Bei dem Messerangriff am Montag (27.07.2020) in einem Bonner Linienbus hat sich ein junger Mann dem Angreifer entgegen gestellt und dem Opfer damit vermutlich das Leben gerettet. "Es ging um Leben und Tod!" beschrieb Polizeipräsident Frank Hoever die Situation. Ein 55-jähriger Mann hatte in einem Bonner Linienbus einen 22-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ahmad Al Sheikh zog den Angreifer von dem Opfer weg und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Dafür hat die Polizei sich heute bei ihm bedankt.

Helfer hat sich selbst in Gefahr begeben

Nach Zeugenaussagen und nach Auswertung der Videos aus den Kameras im Bus hat der Helfer Ahmad Al Sheikh sich selbst in große Gefahr begeben. Er war Fahrgast in dem Linienbus 601, der in Richtung des Bonner Hauptbahnhofes fuhr.

Kurz vor Erreichen des Fahrziels bemerkte der junge Mann plötzlich Unruhe in dem Bus. Die Fahrgäste gestikulierten, drängten nach hinten, einige begannen plötzlich zu schreien. Er sah er einen Mann, der sich über einen am Boden liegenden Mann beugte und mit einem Messer auf ihn einstach.

Retter leistete zusätzlich Erste Hilfe

Sofort lief der 28-Jährige los, riss den Angreifer von dem Opfer weg, umklammerte ihn und hielt in an einer Haltestange bis zum Eintreffen der Polizei fest. Anschließend begab er sich sofort zu dem Verletzten und leistete Erste Hilfe mit zwei weiteren Helfern, die in diesem Augenblick eintrafen. Ahmad Al Sheikh macht seine Ausbildung zum technischen Anästhesie-Assistenten an der Bonner Uniklinik.

"Er hat den Tatverdächtigen festgehalten bis zum Eintreffen der Polizei und hat durch sein Verhalten sicherlich Schlimmeres verhindert" , so Polizeisprecher Frank Piontek. Der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever hat dem jungen Mann heute für seine mutige Tat gedankt.

Al Sheikh betonte: "Für mich war es selbstverständlich. Ich musste dem jungen Mann helfen. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht."

Mutmaßlicher Täter konnte festgenommen werden

Nach Auskunft der Stadtwerke hat der Busfahrer die Tat nicht bemerkt. Fahrgäste machten ihn auf das Geschehen im hinteren Teil des Busses aufmerksam.

Der Busfahrer hielt sofort an und alarmierte die Rettungskräfte. Die konnten den lebensgefährlich verletzten 22-Jährigen vor Ort versorgen und in ein Krankenhaus bringen. Er konnte nach Auskunft der behandelnden Ärzte inzwischen die Intensivstation verlassen, wird aber noch längere Zeit in stationärer Behandlung bleiben müssen.Der Tatverdächtige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Stand: 29.07.2020, 16:03