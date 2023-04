Düsseldorf: Schwerverletzter nach Messerangriff

Im Düsseldorfer Stadtteil Grafenberg sind am späten Ostermontag zwei Männer im Streit aneinander geraten. Dabei zog einer der beiden ein Messer und verletzte den anderen schwer. Nach Angaben der Polizei schwebt der Verletzte aktuell jedoch nicht mehr ins Lebensgefahr.

Die Tat ereignete sich auf einem Gehweg in der Nähe der Osterkirmes am Staufenplatz in Grafenberg. Der Täter konnte noch in der Nacht von der Polizei gefasst werden. Zudem waren Polizeispürhunde bei der Suche nach der Tatwaffe im Einsatz.