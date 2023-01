Unfall mit tödlichem Ausgang - Mercedesfahrer stellt sich der Polizei

Der Rechtsanwalt eines 21 Jahre alten Kölners meldete sich bei der Polizei und bestätigte, dass es sich bei seinem Mandanten um den gesuchten Mercedes-Fahrer handle. Die mutmaßlich von ihm geführte, vor allem im Frontbereich erheblich beschädigte Mercedes-Limousine C 63 S AMG stellten die Beamten daraufhin sicher.

Polizei hatte Täter bereits im Visier

Bereits vor dem Anruf des Anwalts hatte eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe den unter anderem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung in Erscheinung getretenen jungen Mann ins Visier genommen.

Nach detailgenauer Unfallaufnahme mit Drohneneinsatz hatten die Polizisten unter anderem kleinste, sichergestellte Kunststoffteile wie auch den ausgebrochenen Mercedes-Stern untersucht, zahlreiche Bilder aus Überwachungskameras ausgewertet und umfangreich im Internet recherchiert.

Massiver Fahndungsdruck durch Polizei

Am Ende hatten die Ermittler den potentiellen Täterkreis so stark eingegrenzt, dass sich ihr Hauptaugenmerk auf den Beschuldigten richtete und sie beharrlich Kontakt zu ihm suchten − zunächst ohne Erfolg. Auch nach dem Anruf des Rechtsanwalts hat die Polizei noch keinen persönlichen Kontakt zu dem mutmaßlichen Unfallfahrer aufnehmen können. Dieser lässt sich weiterhin anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen dauern an.

Heftiger Unfall mit Fahrerflucht

Der tödlich verletzte 62-Jährige Fußgänger soll in der Nacht von Samstag (7. Januar) auf Sonntag gegen 23.30 Uhr die Fahrbahn der Siegburger Straße betreten haben. Der heranfahrende Mercedes prallte frontal mit dem Mann zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall in ein Gleisbett geschleudert und starb später an seinen Verletzungen.