Widerstand gegen A3-Ausbau

Organisator Peter Westmeier

Außerdem empfahl das Land dem Bundesverkehrsministerium den oberirdischen Ausbau der A3 - unter anderem auf Leverkusener Stadtgebiet. Auch dagegen richteten sich die Proteste. Eine Interessengemeinschaft befürchtet, dass durch diesen Ausbau die Lärm- und Umweltbelastung unzumutbar würde.

Angst vor Häuserabriss

Außerdem müssten Grundstücke und Häuser teilweise dafür abgerissen werden. " Die Lärmschutzwand würde faktisch durch den Garten des Grundstücks führen ", so Friedrich Jonas von der IG Schleswig-Holstein-Siedlung. Er wäre vom Ausbau als Anwohner direkt betroffen. Noch in diesem Jahr will der Bund entscheiden, ob die A3 an dieser Stelle ausgebaut wird.

Proteste laufen seit sieben Jahren

Bereits 2012 und 2017 gab es große Protestaktionen in Leverkusen gegen eine Lkw-Rastanlage. Sie müsste in einem Landschaftsschutzgebiet errichtet werden, wogegen sich die Anwohner wehren. Sie bevorzugen eine Lkw-Rastanlage in einem Gewerbegebiet in Köln-Niehl. Dort wäre sechs Mal mehr Platz für Stellplätze.