Köln startet Melderegister über gefährliche Einsätze

Was die Opfer nicht wussten: Der Täter hatte schon Monate zuvor Kollegen des städtischen Gesundheitsamtes angegriffen. Dies ging aus den Akten aber nicht hervor. So kamen sie gar nicht erst auf die Idee, mit Polizeibegleitung in den Einsatz zu gehen. Das hatten die Kollegen des Gesundheitsamtes getan. So war vermutlich zuvor Schlimmeres verhindert worden.

Stadt Köln reagierte

Damals versprach die Stadtspitze, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen solle. Heute geht das „Zentrale Melde-und Auskunftssystem bei Gefährdungen von Mitarbeitern“, kurz Zemag , an den Start. Erfasst werden Fälle von Bedrohung, körperlicher Gewalt oder Nötigung. Das Meldesystem ist ämterübergreifend angelegt: eine entscheidende Neuerung. Der Täter von Dünnwald war nämlich im Gesundheitsamt als gefährlich bekannt. In der Vollstreckungsstelle aber nicht.

Stand: 27.04.2020, 11:24