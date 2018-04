Vor zwei Jahren ist in Düsseldorf die erste Meldeplattform online gegangen, auf der Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst gewalttätige Übergriffe melden können. Seitdem wurden dort schon mehr als 1.200 Übergriffe registriert.

„ Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, die Dunkelziffer ist sicher höher “, sagt Markus Klügel, Geschäftsführer der Deutschen Beamtenbundjugend NRW in Düsseldorf, der die Seite betreibt. Laut Gewerkschaft gibt es bisher keine umfassende Statistik, in der Gewalttaten im öffentlichen Dienst in allen Berufen gesammelt werden.

Zugbegleiter verprügelt

Dokumentiert ist auf der Seite zum Beispiel ein Fall aus Meerbusch. Rettungsassistenten wollten dort einen Mann behandeln, der Sohn griff sie dabei aber an. Sogar die herbeigerufene Polizisten wurden attackiert und so schwer verletzt, dass zwei Beamte nicht mehr dienstfähig waren. In Oberhausen verprügelten vor kurzem zwei Männer einen Zugbegleiter und griffen ihn mit Reizgas an.