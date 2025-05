Die Stadt Düsseldorf will mit neuen Maßnahmen die Sicherheit im Umfeld des Hauptbahnhofs verbessern. Probleme machen dort seit langem Treffpunkte von Alkohol- und Drogensüchtigen - erst auf dem Worringer Platz, aktuell vor der Zentralbibliothek.

Die Stadt will sich jetzt am sogenannten " Zürcher Modell " aus der Schweiz orientieren, das auf einen Mix aus Präsenz, Intervention und Prävention setzt. Die ersten Angebote sollen bereits am Montag starten.

Unsicherheit durch Drogen-Treffpunkt

Rochelle Kirschbaum ist die Drogenszene unangenehm

Rochelle Kirschbaum geht regelmäßig in die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof, um für ihr Abitur zu lernen. Für die 18-Jährige jedes Mal eine Überwindung, weil sie dafür am Treffpunkt der Drogenszene vorbei muss: " Als junge Frau geh ich da nicht gerne vorbei, man hat Angst, angepöbelt zu werden ."

Vielen Besuchern ist die Szene ein Dorn im Auge, der Ruf der Bibliothek hat darunter schon gelitten. Lange war der Worringer Platz eine Straßenecke weiter der zentrale Treffpunkt - nachdem Stadt und Polizei diesen geräumt hatten, hat sich die Szene nun vor die Zentralbibliothek verlagert.

Ziel: Szene in Bewegung halten und verteilen

Integrationsdezernentin Miriam Koch

Das will die Stadt nun mit einer Kombination an Maßnahmen ändern. " Das wird ein Zusammenspiel aus restriktiven Maßnahmen und Angeboten, genau das war auch in Zürich erfolgreich ", sagt Düsseldorfs Integrationsdezernentin Miriam Koch ( Grüne ). Städtische Ordnungskräfte sollen dabei einerseits stärker vor Ort präsent sein, unterstützen und zugleich auch konsequent Regeln durchsetzen.

Andererseits will die Stadt zusätzliche Hilfsangebote im Bahnhofsviertel anbieten: " Es geht darum, die Szene in Bewegung zu halten, dass man Angebote an verschiedenen Stellen macht, damit die Szene sich nicht auf einen Ort konzentriert ", so Koch.

Streetwork-Bus ab Montag im Einsatz

Ordnungskräfte sollen stärker präsent sein

Ab Montag wird deshalb der Streetwork-Bus in Zusammenarbeit mit der Sucht- und Wohnungslosenhilfe als Tagesangebot vor Ort sein - ähnlich dem erfolgreichen " Gute-Nacht-Bus " für Obdachlose in den Wintermonaten. Das Geschehen soll damit von der Zentralbibliothek weg und auf das neue Angebot gelenkt werden.

Ein weiterer Ansatzpunkt des " Zürcher Modells " sind eigens eingerichtete Konsumräume. Auch das soll es in Düsseldorf geben, sodass die Szene stärker als bisher in bestehende und noch geplante Anlaufstellen verteilt wird. " Unser Ziel ist eine Stadt, in der Hilfe, Ordnung und Zusammenleben kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam gedacht und gestaltet werden ", erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ).

