Düsseldorf: Polizei rüstet sich für volle Altstadt am Wochenende

Die Düsseldorfer Polizei geht davon aus, dass bei dem schönen Wetter am Wochenende viele Menschen zum Feiern und Tanzen in die Altstadt kommen werden und es deshalb viele Einsätze gibt. Sie schickt deshalb mehr Polizisten in die Stadt.

Respektlose Altstadtbesucher

Die Hundertschaften sollen vor allem rund um die bekannten Brennpunkte Präsenz zeigen, zum Beispiel an der Freitreppe am Rheinufer und am Bolker Stern. Dort war es in der Vergangenheit schon häufiger zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen – zuletzt an den Karnevalstagen. Mehrere junge Männer waren bei Messerangriffen teils schwer verletzt worden.

Unter den Besuchern der Altstadt seien auch immer Menschen, die auf Stress mit der Polizei aus seien, sagt Thorsten Fleiß, Leiter der Altstadtwache: " Es ist sehr erschreckend mit welcher Respektlosigkeit meine Kolleginnen und Kollegen teilweise behandelt werden. Das wird ihrer Arbeit nicht gerecht, und das macht mich wirklich wütend. Gleichwohl sind wir mit hohem Engagement hier. Und auch auswärtige Kräfte, die wir hier einsetzen, arbeiten sehr engagiert, dass wir die Sicherheit insbesondere im Moment für die Altstadt voranbringen ".

Verkehrsbehinderungen wegen Demonstrationen

Außerdem sind für Samstag Nachmittag mehrere Demonstrationen geplant. Drei davon ziehen durch die Düsseldorfer Innenstadt. Deshalb rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Verein hat zu einer Demo gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Zum Start im Hofgarten werden ab 14 Uhr rund 1.000 Teilnehmende erwartet. Außerdem sind für eine wöchentlich stattfindende Demo am Samstag ab 15 Uhr erneut 3.500 erwartete Teilnehmenden angemeldet.