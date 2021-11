Impfen und Boostern im Bergischen Land - Impfzentren öffnen wieder

Es sei ein Fehler gewesen, die Impfzentren abzubauen, so der Remscheider Oberbürgermeister Burghard Mast-Weisz bei der vergangenen Ratssitzung. So ähnlich sehen es auch viele seiner Amtskollegen. Jetzt wird überall fieberhaft daran gearbeitet, neue Zentren einzurichten. Im Moment sind überall die Hausärzte gefordert, dazu gibt es mobile und temporärer Impfstationen, die sehr stark frequentiert sind.

Der Kreis Mettmann ist dabei, in allen Orten feste Impfstellen zu öffnen, in Velbert schon am Wochenende, andere Städte ziehen kommende Woche nach. Remscheid hat diesen Monat noch mal eine dreitägige Impfaktion im Gesundheitsamt, am 1.12. wird eine feste Impfstelle im Gesundheitszentrum an der Rosenhügler Straße öffnen, dann voraussichtlich auch mit Terminvergabesystem.

Auch Wuppertal will zu den beiden Impfstationen, die es gibt, zwei weitere in leerstehenden Ladenlokalen einrichten und möchte dann wieder 1.500 Impfungen pro Tag durchführen.