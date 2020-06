Einfacheres Verfahren: Mehr Außengastro auf Parkplätzen in Köln

Gastronome loben neues Verfahren

Kölner Restaurantbesitzer und Wirte berichte von guten Erfahrungen mit dem Programm: Bei der Behandlung der Anträge werde schnellstmöglich reagiert; was möglich ist, werde zugelassen, fasst der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Köln die Rückmeldungen zusammen. „Man merkt das stete Bemühen um die schnellste Lösung“, so der stellvertretende Geschäftsführer Mathias Johnen gegenüber dem WDR .

Dehoga: „Es sieht nach wie vor schlimm aus“

Gleichzeitig bekräftigt er, dass die Branche Unterstützung dringend brauche: „Es sieht nach wie vor schlimm aus. Alle Betriebe haben noch das Problem, betriebswirtschaftlich arbeiten zu können, was in diesen Zeiten nicht möglich ist.“, so Johnen. Deshalb sind aus seiner Sicht die vereinfachten Regeln die Wirte und Restaurantbesitzer gerade besonders wichtig – viele Gäste kommen nur, wenn sie draußen sitzen können.

Stand: 25.06.2020, 06:39