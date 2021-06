Die Verleiher wollen so verhindern, dass weitere Roller mit ihren giftigen Akkus im Wasser landen. Doch das ist offenbar ein leeres Versprechen. Denn trotz der Ankündigung stehen weiter Elektro-Tretroller direkt am Rhein und sogar auf Rhein-Brücken. Auch andere Aussagen der Scooter-Unternehmen sorgen für scharfe Kritik.

Die Berichte des WDR haben bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Verleiher der E-Scooter stehen unter Druck.

Trotz angeblichem Parkverbot weiter E-Scooter am Rheinufer

E-Scooter auf der Hohenzollernbrücke

Am Rheinboulevard im Stadtteil Deutz steht ein Scooter nur etwa 5 Meter vom Rhein entfernt, ein Stück weiter Richtung Norden parken zwei Tretroller von Lime ebenfalls nur wenige Meter vom Fluss entfernt. Auf der Hohenzollernbrücke ist ein Scooter von Voi abgestellt, bis zum Brückengeländer sind es nur drei Schritte – kaum ein Ort am Rheinufer, an dem kein Tretroller in unmittelbarer Nähe des Wassers steht. Der Verband der Verleiher hatte am Montag erklärt, die Parkverbotszonen am Rhein seien erweitert worden.

Voi hatte dem WDR noch am Dienstag schriftlich mitgeteilt: " Am Ufergelände und auf Rheinbrücken kann die Fahrt auf unseren Scootern nicht beendet werden. " Scooter-Fahrer, die wir am Rhein treffen, berichten dagegen, dass es kein Problem sei mit Tret-Rollern am Rhein zu parken. Und selbst auf der Brücke ist Parken mit dem Scooter offensichtlich möglich.

Ordnungsamt soll E-Scooter abschleppen lassen

Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin der Kölner Innenstadt, Antje Kosubek von den Grünen, ärgert es, dass die Verleiher sich nicht an ihre Zusagen halten: " Wir sehen es ja überall, die stehen weiter noch hier herum. Das muss das Ordnungsamt letztlich eingreifen und die Roller entfernen und die müssen wie falsch abgestellte Autos letztlich auch, kostenpflichtig abgeholt werden. "

So lange Scooter so nahe am Rhein geparkt werden können, bestehe die Gefahr, dass sie in den Fluss geworfen werden und giftige Chemikalien aus den Akkus ins Wasser geraten, sagt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Kosubek.

Akkus angeblich wasserdicht