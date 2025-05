In den stärksten Monaten zwischen Juli und Oktober 2024 landeten und starteten je über eine Million Fluggäste. In den anderen Monaten waren es etwa weniger. Die meisten von ihnen flogen zu Urlaubszielen im Ausland zum Beispiel nach Spanien oder in die Türkei. Manche Airlines bieten in Zukunft neue Reiseziele an. So werden etwa Marsa Alam, Bastia oder Klagenfurt mit neuen Verbindungen angeflogen. Insgesamt verzeichnete der Flughafen im vergangenen Jahr einen Gewinn von 12,7 Millionen Euro.

Veränderungen im Terminal 1 werden sichtbar

Hinter diesen Baustellen-Wänden entsteht im Terminal 1 ein neues italienisches Restaurant.

Den Gewinn wollen die Flughafen-Manager unter anderem verwenden, um ein neues Gastronomiekonzept an den Start zu bringen. Schon jetzt haben 12 von insgesamt 17 neuen Restaurants, Bars und Cafés geöffnet. Dazu gehört etwa ein Sushi-Restaurant, ein Brauhaus und verschiedene Bäckereien. Außerdem werden die Terminals etwa mit Sitzgelegenheiten neu gestaltet. Insgesamt sollen bis 2030 rund 300 Millionen Euro investiert werden.

Neben der Gastronomie wird auch die Sicherheitskontrolle erneuert. Ab dem Herbst soll der Umbau stattfinden. Dann werden die älteren Gepäck-Scanner durch neue CT-Scanner ersetzt. Dann müssen Fluggäste ihre Elektrogeräte und Flüssigkeiten aus dem Handgepäck am Sicherheitsschalter nicht mehr auspacken. So sollen Wartezeiten gespart werden.