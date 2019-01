Vor gut einem Jahr prallte ein Regionalexpress in Meerbusch auf einen Güterzug. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Strafbefehle gegen die beschuldigten Fahrdienstleiterinnen beantragt. Das bestätigte das Amtsgericht Neuss am Dienstag (22.01.2019) gegenüber dem WDR . Die Anträge werden zurzeit vom Gericht geprüft.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat demnach Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro gegen die beiden Beschuldigten beantragt. Sie ermittelt bereits seit Oktober unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Im Dezember 2017 sollen die zwei Fahrdienstleiterinnen in verschiedenen Stellwerken mehrfach falsche Zugnummern in die Meldeanlage eingegeben haben. Dadurch kam es im System zu einem Fehler. So entstand der Eindruck, der Gleisabschnitt, auf dem ein Güterzug unterwegs war, sei frei. In der Folge war ein Regionalexpress auf den Güterzug geprallt. 41 Menschen wurden verletzt, acht von ihnen schwer.