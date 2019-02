Der Medizintourismus mit arabischen Patienten ist in Bad Godesberg nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Mediziner und Einzelhändler berichten übereinstimmend, dass die zahlungskräftige Klientel ausbleibt.

Jens Juszczak, Leiter des Forschungsbereichs Medizintourismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, beobachtet einen bundesweiten Trend. Während die Zahl der Medizintouristen in Deutschland auf gleichem Niveau verharrt, sind die Anteile von Kuwait, Saudi-Arabien und Oman stark eingebrochen.

Golfstaaten fühlen sich " über den Tisch gezogen "

Diese Entwicklung trifft Bonn Bad Godesberg besonders, da man sich dort vor allem auf Patienten aus den Golfstaaten eingestellt hatte. Nicht nur Mediziner, sondern auch Dienstleister und Einzelhändler haben an den Patienten und ihren Angehörigen gut verdient. Die Kosten für Versorgung und Betreuung der Patienten aus dem Ausland wurden in der Regel von deren Heimatländern direkt übernommen.

Kliniken beklagen schlechte Zahlungsmoral

Der Abschwung hat vor allem finanzielle Gründe: Einigen Staaten ist die medizinische Behandlung in Deutschland zu teuer geworden. Laut Juszczak kontrollieren sie die Rechnungen deutscher Ärzte und Kliniken genauer und haben an einigen Stellen den Eindruck gewonnen, dass sie " über den Tisch gezogen wurden ". Als Konsequenz schicken sie weniger Patienten. Andererseits klagen mehrere Bonner Kliniken über schlechte Zahlungsmoral der Heimatländer ihrer ausländischen Patienten. Sie werben nun in anderen Ländern um Patienten, etwa in Russland.

Medizintourismus in Bad Godesberg umstritten

Der Medizintourismus geriet in Bad Godesberg zunehmend in die Diskussion. Auf der einen Seite sicherte er über Jahre hohe Einnahmen, gleichzeitig fremdelten Einwohner mehr und mehr mit den Sitten und Gebräuchen der arabischen Patienten und ihrer Angehörigen. Zudem verschärfte sich der lokale Wohnungsmarkt, weil bestehende Mietwohnungen zum Teil illegal in Touristen-Appartements umgewandelt wurden.