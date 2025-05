Die Zukunft der Notfallmedizin - Kongress in Köln

Drei Tage informieren sich hier Ärzte und Pflegende über die neuesten Entwicklungen in der Notfallmedizin. Dabei geht es auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Eine Neuheit: die Drohne einer Kölner Firma. Sie kann einen Defibrillator und anderes Equipment an die Unfallstelle bringen, noch bevor der Rettungswagen eintrifft.

Notfall-Reform gefordert

Mediziner fordern beim Kongress eine Notfall-Reform, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Dazu gehört auch die deutschlandweite Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin. Vor allem in kleinen Kliniken, in denen nachts nicht alle Fachdisziplinen vertreten sind, braucht es jemanden, der verschiedene Gebiete abdeckt, so die Forderung der Mediziner. Vor allem ein Schlaganfall oder auch ein Herzinfarkt müsse schnell erkannt werden; genauso wie eine psychische Erkrankung.

Der Fachkongress "The Next Generation" von der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e.V. ( DGINA ) soll alle zwei Jahre in Köln stattfinden.

