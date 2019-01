"Klarer Kompass und unbeirrbar"

Nordrhein-Westfahlens Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen stellte in ihrer Laudatio fest: Nike Wagner habe einen klaren Kompass, sei unbeirrbar und sie habe die geplanten Einsparungen im Etat des Beethovenfests erfolgreich verhindert.

Preisträgerin bleibt bescheiden

Nike Wagner, die Ururenkelin von Franz Liszt und Urenkelin von Richard Wagner, gab sich bei der Verleihung bescheiden. Sie sei nur eine Zugereiste, sagte sie, und gab sich die Schuld, dass das Festspielhaus in Bonn nicht gebaut wurde. Wagner hatte vor fünf Jahren Zweifel geäußert, ob Bonn die Betriebskosten für das geplante Festspielhaus aufbringen könne.

Bröckemännche zeigt Zunge und Hintern

Dem Bonner Medienclub gehören rund 200 Journalisten, Pressesprecher und Medienschaffende an. Seit 30 Jahren vergibt der Verein das "Bröckemännchen" an Persönlichkeiten, die Mut zum Unkonventionellen haben und gegen den Strom schwimmen. Die Sandsteinfigur, die die Zunge rausstreckt und den Hintern entblößt, ging unter anderem an den früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, Ex-Ministerpräsident Wolfgang Clement und die ehemalige WDR -Intendantin Monika Piel.

Stand: 29.01.2019, 10:44