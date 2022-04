Fliegendes Krankenhaus hilft Ukrainern

Mit etwas Verspätung landet der graue A310 der Luftwaffe auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn. Die Maschine ist auch als MedEvac bekannt - die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. Der Airbus wird kurz nach der Ankunft in einen Hangar auf dem militärischen Teil des Flughafens geschleppt. Wenig später fahren mehrere Krankenwagen an die Maschine und nehmen die Menschen aus der Ukraine auf, um sie dann in verschiedene Kliniken zu bringen.

Ukraine bat um Hilfe

An Bord befinden sich nach ersten Angaben 12 Zivilisten, darunter auch Kinder. Einige von ihnen wurden von Angehörigen begleitet. Die Menschen waren am Morgen in der südpolnischen Stadt Rzeszow in die Maschine gebracht worden. Die Stadt liegt 90 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze.