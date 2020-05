Pannenhelfer im Einsatz bei Autokino-Konzert

Wenn 500 Autos im Takt zu "80 Millionen" blinken und die Fans hinter der Windschutzscheibe das Radio aufdrehen, damit sie "Legenden" mitschmettern können, dann weiß Pannenhelfer Christian Kreisel, dass Arbeit auf ihn wartet. Max Giesinger hat am Samstag (23.05.2020) auf seiner Autokino-Reise ein exklusives Live-Konzert in Düsseldorf gespielt. Beim Einlass um 20 Uhr rollen alle Fahrzeugtypen auf den Parkplatz an der Messe. " Egal, ob neues Cabrio oder ältere Familienkutsche, die Batterie finde ich immer ", gibt sich der Pannenhelfer zuversichtlich. Der Service wird jeden Abend im Autokino kostenlos angeboten.

Beim Konzert stört manchmal der Energiesparmodus

Einige Fans haben ihr Auto extra rausgeputzt mit Lichterketten, Discokugel, rosa Herzluftballons. Zwei junge Frauen aus dem Sauerland haben mit Magneten Plakate auf der Autohaube fixiert. " Max! Wir lieben dich "“ steht in großer Schrift darauf. Noch vor Konzertbeginn kommt eine unglückliche Frau auf den Pannenhelfer zu. " Mein Autoradio schaltet sich alle zwei Minuten aus ", jammert sie. Je nach Autotyp schaltet der Energiesparmodus das Radio nach einem Zeitintervall zur Sicherheit ab. Bei diesem französischen Automodell aber kann Christian Kreisel leider nicht helfen. " So etwas muss jeder am besten zuhause schon einmal testen ", rät er.

Max Giesinger wäscht die Frontscheiben

Dann beginnt das Konzert. Schon nach dem zweiten Lied springt Max Giesinger von der Bühne und läuft singend durch die Autoreihen. Die Fans jubeln mit Lichthupe und Blinkern. " Das ist für uns alle ein außergewöhnliches Konzert! " ruft er. Während seine Band den Song "Carwash" spielt, holt Max Giesinger Wascheimer und Schwamm und reinigt Frontscheiben in der ersten Autokino-Reihe. Die Fans flippen aus, auch wenn sie wegen der Corona-Sicherheitsregeln das Auto nicht verlassen dürfen.

Nach Starthilfe die Start-Stopp-Automatik deaktivieren

Nach 90 Minuten bedanken sich die Fans bei ihrem Star mit einem Hupkonzert. Christian Kreisel ist da schon im Einsatz. Eine Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter lotst den Pannenhelfer zu ihrem Auto in der siebten Reihe. " Meine Tochter kann jetzt Lichthupe, Warnblinkanlage – im Cockpit hat sie heute wirklich alles gegeben " lacht die 45-Jährige aus Mettmann.

Der Pannenhelfer setzt zwei Klemmen seiner Starthilfe-Powerbank an und nach fünf Sekunden tuckert es wieder unter der Motorhaube. " Schalten Sie jetzt die Start-Stopp-Automatik ihres Fahrzeugs erst einmal aus, damit die Batterie sich aufladen kann ", rät er noch.

Rekord waren 38 Einsätze an einem Abend. Heute musste Christian Kreisel im Düsseldorfer Autokino nur zehn Mal helfen.