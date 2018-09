Der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg bleibt wegen Vandalismus-Schäden auch am Dienstag (25.09.2018) gestört. In einem Bekennerschreiben an den WDR haben "namenlose Abschiebegegner" angegeben, den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht zu haben.

Staatsschutz schätzt Bekennerschreiben als authentisch ein

Der Staatschutz schätzt diese E-Mail aufgrund des Detailwissens der Verfasser als authentisch ein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

"Namenlose Abschiebegegner" kritisieren aktuelle Politik

Die Verfasser kritisieren die aktuelle Abschiebepolitik der Bundes- und der NRW -Landesregierung. Um den reibungslosen Betrieb an, wie sie es nennen, "Abschiebeflughäfen" wie Düsseldorf zu stören, seien an mehreren Stellen in der Nähe Signalleitungen neben den Gleisen gekappt worden.

Hinweise, dass Aktivisten aus dem Hambacher Forst für die Störung verantwortlich sein könnten, seien nicht mehr als wahrscheinlich anzusehen, so ein Polizei-Sprecher.

Nah- und Fernverkehr betroffen

Zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Duisburg gibt es seit Montag (25.09.2018) massive Störungen. Nach Informationen der Bahn sind Kabel auf einem Abschnitt von mehreren hundert Metern zwischen Duisburg-Großenbaum und Düsseldorf-Flughafen beschädigt worden. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr ist auch am Dienstagvormittag mit Verspätungen zu rechnen.

Der Fernverkehr wird nach Angaben der Bahn umgeleitet. Die Züge brauchen zwischen Düsseldorf und Duisburg etwa 30 Minuten länger. Auch der Regionalverkehr zwischen beiden Städten bleibt eingeschränkt: Auf den Regionalexpress-Linien 1, 5 und 6 kommt es zu Verspätungen von 10 bis 15 Minuten.