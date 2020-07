Wirte wollen Maskenpflicht für Düsseldorfer Altstadt

Die Wirte der Düsseldorfer Altstadt haben am Dienstag (07.07.2020) vorgeschlagen, eine Maskenpflicht in dem Partyviertel einzuführen. In den vergangenen Wochen war es dort immer wieder zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln gekommen.

Abstände: drinnen ja, draußen nein

In den Kneipen können die Wirte den Hygieneabstand unter den Gästen laut eigenen Angaben gewährleisten, draußen sei das aber kaum möglich. So musste die Polizei die Freitreppe am Rhein und die Kurze Straße in den vergangenen Wochen mehrmals räumen, weil sich dort zu viele Menschen angesammelt hatten.