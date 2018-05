Größte Masernepidemie in Köln seit 16 Jahren

Nach Angaben der Stadt hat in Köln vor rund einem Monat vermutlich ein Erkrankter in einem Ärztehaus und in einem Einkaufszentrum viele andere Menschen angesteckt. Der Kranke hielt sich nur in den Einrichtungen auf. Masern sind nämlich so ansteckend, dass ein Aufenthalt mit einem Erkrankten in einem Raum ausreicht, um sich anzustecken. Die meisten Erkrankten gibt es in den Kölner Stadtteilen Ehrenfeld und Neuehrenfeld.

Video starten, abbrechen mit Escape Impfungen schützen vor Krankheiten wie Masern, Mumps und Röteln | 02:13 Min.

Die Zahl der Erkrankten ist jetzt so hoch wie schon lange nicht mehr. Im gesamten Jahr 2017 wurden in Köln 16 Fälle gezählt. 2016 gab es keinen einzigen Masernfall in Köln. Die letzte große Masernwelle traf Köln im Jahr 2001, damals erkrankten insgesamt 491 Menschen an der hochansteckenden Krankheit.

Fieber, Husten und Schnupfen sind Anzeichen für Masern

Die Stadt Köln warnt jetzt: Masern beginnen in der Regel mit hohem Fieber, Husten, Schnupfen. Innerhalb einiger Tage bildet sich ein Ausschlag im Gesicht und hinter den Ohren und breitet sich über den ganzen Körper aus. Wenn sich die Beschwerden nach acht Tagen nicht lindern, steigt die Gefahr ernster Komplikationen wie Lungen- und Mittelohrentzündung oder Infektionen des Kehlkopfs und der Luftröhre. Als schlimmste Folgen einer Masernerkrankung können in seltenen Fällen eine Gehirnhaut- und Gehirnentzündung auftreten, die gegebenenfalls zum Tod führt.