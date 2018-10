Die Martinstradition wird am Donnerstag (25.10.2018) vom Land NRW als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Im Frühjahr 2017 hatten die Initiatoren vom Niederrhein den Antrag eingereicht. Nun wird ihnen eine Urkunde vom NRW -Kulturministerium in Düsseldorf überreicht.

Initiatoren hoffen auf mehr Unterstützung für die Umzüge

" Sie ist für uns Auftrag, die Martinstradition zu bewahren und fortzuführen ", freut sich Initiator René Bongartz über die Anerkennung. Mit der Auszeichnung als NRW-Kulturerbe sind keine Fördergelder verbunden.

Sie ist vielmehr eine Art Statussymbol, mit dem die Ehrenamtlichen künftig auf mehr Wertschätzung und Unterstützung durch die Kommunen hoffen – vor allem wenn es um Sicherheitsauflagen und Organisation der Umzüge geht. Damit haben die Veranstalter immer stärker zu kämpfen.

Die Martinsvereine wollen sich künftig stärker vernetzen. " Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Dachverband zu gründen, um die bundesweite Anerkennung der Martinstradition als Kulturerbe anzugehen ", sagt René Bongartz.

Jahrhunderte alte Tradition beim Martinsfest

Die Martinstradition hat sich im Rheinland seit den 1870er-Jahren etabliert. Schätzungen zufolge sind zwischen 350 und 400 Martinsvereine im Rheinland aktiv.

Auch jahrhundertealte Bräuche werden beim Martinsfest gepflegt. Dazu gehören beispielsweise das Heischen oder Gripschen, also das "Betteln" an Haustüren um Süßigkeiten, oder das Ausbacken der so genannten Mutzen.

Bolzplatz und Brieftauben

Neben der Martinstradition zählen nun auch die "Bolzplatzkultur" und das "Brieftaubenwesen" zum immateriellen Kulturerbe in NRW. Eine Jury hatte im Frühjahr insgesamt fünf Traditionen aus 14 Bewerbern ausgewählt.

Zum immateriellen nordrhein-westfälischen Kulturerbe gehören bereits seit einigen Jahren Bräuche wie der Rheinische Karneval, das Schützenwesen und das Bochumer Maiabendfest.